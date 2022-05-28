Иран задержал судно в Персидском заливе

Власти Ирана задержали судно со 106 тоннами контрабандного топлива у острова Кешм на юге Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на главного судью провинции Хормозган Моджтабу Гахремани.

"По распоряжению прокуратуры Кешма военнослужащие базы ВМС на этом острове выявили судно, контрабандно перевозившее 106 тонн топлива. Контрабандисты пытались переправить это топливо в одну из стран Персидского залива, но партия была перехвачена и изъята при помощи пограничной службы. Арестованы 9 членов экипажа", - цитирует судью агентство.

Отмечается, что арестованные будут находиться под стражей до завершения расследования и проведения судебного процесса.