Россияне заняли окраины Северодонецка, идут ожесточенные бои за Лисичанск

В Луганской области Украины продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса", - написал он.