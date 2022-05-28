Грузия получила землю у реки Иордан
«Сегодня нам официально передана земля, на которой будет построен Грузинский культурный центр. Это, наверное, день мечты для всех грузин, потому что через 300 лет грузины возвращаются на Святую Землю», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Иорданском Хашимитском Королевстве, около реки Иордан, передает 1tv.
Глава правительства вместе с принцем Иорданского Хашимитского Королевства Гази принял участие в официальной церемонии передачи Грузии земельного участка у реки Иордан, недалеко от места крещения Спасителя.
Премьер-министр в торжественной обстановке открыл памятный камень с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Премьер-министр поблагодарил принца Гази за передачу земли Грузии. Глава правительства отметил, что решающую роль в достижении окончательной договоренности сыграл личный вклад принца Гази, и что Грузия это высоко ценит.
В собственность Грузии было передано 4000 квадратных метров земли рядом с местом крещения Спасителя, в 15-20 метрах от реки Иордан. Премьер-министр вместе с членами делегации также находился на побережье реки Иордан. Глава правительства вместе с принцем Гази посетил места, где жил Иоанн Креститель и где был крещен Спаситель.