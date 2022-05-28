Газ и нефть в мире стремительно дорожают
Котировки нефти растут в понедельник, цена Brent поднялась выше $120 за баррель на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае.
Июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,64%), до $120,2 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,03 (0,9%), до $116,10 за баррель.
"Нефтяной рынок сжимается даже без новых европейских санкций в связи с началом автомобильного сезона в США, на который приходится пик спроса на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс.
Также растет цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX.
Цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в июне за 1 млн BTU (British thermal unit – британская тепловая единица) повысилась на 1,34% и составила $8,825.