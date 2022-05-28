Болгария купила у США сжиженный газ

Болгария через компанию "Булгаргаз" заключила долгосрочный договор с компанией из США по поставке сжиженного газа по цене $28 за 1 000 кубометров с учетом транспортных расходов и других платежей, сообщил эксперт по вопросам энергетики Васил Начев в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"Благодаря американскому Henry Hub (газораспределительный центр, расположенный в штате Луизиана - ред.) правительство, вероятно, договорилось о цене в $28 за тыс. кубометров газа с учетом всех транспортных расходов по долгосрочному договору", - цитирует Начева ТАСС.

Эксперт уточнил, что этот договор, однако, будет активирован в тот момент, когда в Александропулисе заработает терминал по транспортировке сжиженного газа, акционером которого является Болгария.