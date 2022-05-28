Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:46

Все фракции Госдумы готовы к ускоренной работе по законодательному отказу от Болонской системы образования, заявил на днях спикер российского парламента Вячеслав Володин. Спикер сослался при этом на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который призвал вернуться «к нашей собственной уникальной системе, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Сюжет про отказ от Болонской системы образования — это, скорее, инициатива в надежде попасть в струю «импортозамещения», или, как предложено называть это непонятное для российского политического класса слово, «технологического суверенитета». Понятнее не стало, конечно, содержательного внутри него ровно столько же – около нуля. Отказ от одной системы подразумевает создание чего-то взамен. И если в технической сфере это вполне возможно – вот такой аналог западного продукта с такими-то характеристиками нужно создать, – то в сфере образования все не так просто, поскольку отсутствует даже базовая идея на самом общем уровне, не говоря уже о концепции того, что российские власти хотят получить «на выходе». Модель советского образования, а именно она, по всей видимости, имелась в виду как «собственная уникальная система», здесь не подходит. Поскольку эта модель создавалась под конкретный политический и экономический строй, под другую социальную модель, которая антагонистична нынешней. И думать, что ее можно воссоздать в сегодняшней российской среде – предаваться утопиям. В лучшем случае получится какой-то куцый огрызок неизвестно чего, с непонятным функционалом и конечными целями.

Болонская система, разумеется, не идеальна, но отказ от нее и создание чего-то нового приведет только к ухудшению нынешней системы высшего образования в России и повышению ее международной изоляции. Ведь Болонская система, сегодня по крайней мере, решает задачу какой-то унификации российской высшей школы с международными стандартами и научной деятельностью. А, следовательно, отказ от нее будет означать «железный занавес» и для российского высшего образования, и для российских научных и технических кадров. Россия просто окажется за бортом международных процессов, происходящих в этой сфере. Практическая ценность всех этих предложений для их инициаторов представляется только в одном. Если данное решение состоится, то под него будет выделено солидное финансирование, которое можно будет активно «пилить» с участием всех причастных к преобразованию структур, как это уже неоднократно бывало с другими проектами во многих российских отраслях. В итоге получится нечто кривое, косое, не признаваемое за рубежом – но зато «родное и свое». А все причастные к процессу получат приятные их сердцу материальные бонусы.