Россия понесла большие потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе войны в Украине, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.

Аналогичным образом, младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями сержанта, которые выполняют эту роль в западных войсках.