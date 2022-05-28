Россия понесла большие потери среди офицеров БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА
Россия понесла большие потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе войны в Украине, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.
Аналогичным образом, младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями сержанта, которые выполняют эту роль в западных войсках.
"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", - отмечается в сообщении.
Более того, как отмечает разведка Британии, батальонные тактические группы (БТГ), которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.
"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", - добавили в Минобороны Британии.