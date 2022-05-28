Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Польша готова выступить одним из гарантов безопасности для Украины, подтвердил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже спрашивал у него, готова ли Польша потенциально согласиться стать гарантом безопасности и гарантом мира для Украины.

"Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – то да, Польша будет в этом участвовать", - заявил Дуда в интервью CNN.