Лукашенко готов возить калий «мешками» или дизель «бочками»

Резервы для роста отечественной экономики нужно искать внутри страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного новым подходам в экономике.

"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий "мешками" или дизель "бочками", мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента", - цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, белорусским властям никто не поможет, все нужно делать самостоятельно, а резервы для роста экономики нужно искать у самих себя.