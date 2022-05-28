Замгенсека НАТО: Теперь нет ограничений по войскам в Восточной Европе
После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, у НАТО больше нет обязательств по развертыванию своих сил в Восточной Европе. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, сообщает AFP в понедельник, 30 мая.
По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" Основополагающий акт НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.
Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".
"Они (россияне – ред.) приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают сейчас, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию", – сказал Джоанэ во время выступления в Вильнюсе.
По его словам, Россия фактически отошла от договора 1997 года.
"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", – добавил Джоанэ.
Заместитель генсека НАТО не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и стойкого присутствия".