Замгенсека НАТО: Теперь нет ограничений по войскам в Восточной Европе

После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, у НАТО больше нет обязательств по развертыванию своих сил в Восточной Европе. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, сообщает AFP в понедельник, 30 мая.

По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" Основополагающий акт НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.

Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".