Израиль опасается мести Ирана: усиливает ПВО

Израиль повышает уровень боеготовности, опасаясь мести со стороны Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на прошлой неделе, передает «Детали».

Согласно информации, системы ПВО и «Железный купол» были усилены на случай запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов по целям в Израиле.

Штаб национальной безопасности Израиля сообщил об усилении опасения по поводу «попыток Ирана нанести ущерб израильским целям по всему миру». Турцию в штабе назвали страной с высоким риском для израильтян. Отмечается, что «уровень угрозы возрос и в других странах, граничащих с Ираном, и гражданам Израиля необходимо проявлять бдительность и соблюдать необходимые правила предосторожности при поездках в одну из этих стран».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе сообщила, что израильские власти уведомили администрацию США о том, что они стоят за убийством полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи.