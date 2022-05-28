Руководство «Азеришыг» выслушает жителей Огуза и Габалы

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 7 июня в 10:00 проведет в Габале прием граждан из Габалинского и Огузского районов. Прием состоится в Габале в административном здании Северо-Западного регионального управления энергоснабжения и продаж «Азеришыг», сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Прием граждан будет проходить в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана.

Лица, желающие принять участие в приеме, могут обратиться в Габалинскую электросеть или в колл-центр «199» ОАО «Азеришыг», а также обратившись онлайн по адресу: [email protected]

В пресс-службе ОАО отметили, что обращения граждан должны быть связаны только с вопросами, касающимися деятельности «Азеришыг».

В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на приеме могут присутствовать лица, имеющие сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, либо же сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации.