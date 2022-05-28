В Кремле заявили, что причин для дефолта в России нет

Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Наша позиция хорошо известна. Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить, будь то в рублях или по схеме, которая более удобна для держателей бумаг», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сработает ли схема оплаты госдолга, о которой ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, или России придется объявлять дефолт.

«В целом практика оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать?», — отметил Песков.