Отдел информации 13:20

Накануне в поселке Балаханы состоялся первый инфотур, в котором приняли участие представители 60 ведущих туркомпаний. Мероприятие было организовано при содействии Ассоциации туризма Азербайджана совместно со Службой Bakı Abadlıq. В ходе мероприятия представители туристических компаний получили возможность ознакомиться с туристическим потенциалом поселка Балаханы. Также компанией Sakuraz была проведена презентация электрического скутера и квадроцикла, которые будут использованы для привлечения как местных, так и иностранных туристов в Балаханы.

О работах по благоустройству Балаханы и других бакинских поселков, а также превращения их в туристические центры haqqin.az поговорил с главным архитектором Bakı Abadlıq, доктором искусствоведения Эльчином Алиевым. «Накануне Bakı Abadlıq организовало для представителей СМИ и туркомпаний тур по поселку Балаханы. Участники тура ознакомились с основными достопримечательностями поселка, проделанной за последние годы работой по его благоустройству. Когда речь идет о задаче развития туристического потенциала бакинских поселков, то нас в первую очередь интересуют памятники архитектуры, которыми богаты абшеронские поселки – в каждом из них есть как минимум одна крепость, караван-сарай, баня и овдан. Мы составляем удобный пешеходный маршрут между этими памятниками, который занимает полтора-два часа в расчете на пешую прогулку туристов. И начинаем проводить работы на данном маршруте», - сказал Эльчин Алиев.

По словам архитектора, поставлена задача решить коренные проблемы апшеронских поселков - канализации, водоснабжения, хороших дорог, интернета и др. «На территории Балаханы нет ни одного старого электрического столба. Совместно с нами «Азеришыг» ликвидировал все столбы, уродующие внешний вид поселка, и провел новые кабеля освещения под землей. Также проведена канализация, которой в поселке никогда не было. Проложена новая система телефонной связи и интернета, заасфальтированы дороги и т.д», - сказал он. Эльчин Алиев заявил, что после решения коренных проблем жителей поселка начинаются работы по реставрации фасадов зданий и замене крыш. «Идет активная работа по замене кровли зданий. Помимо этого, реставрируются заборы и внутренние дворики каждого жильца. То есть мы берем на себя решение всех проблем, кроме интерьеров помещений», - сказал он.

По словам Эльчина Алиева, Балаханы сегодня превращаются в цветочный центр Апшерона. «Раньше в Балаханы стояла ужасная вонь, так как этот поселок был рядом с местом сбора мусора со всего апшеронского полуострова. В противовес этому мы превращаем Балаханы в цветочный центр Апшерона. Здесь стали открываться оптовые и розничные цветочные магазины с огромным ассортиментом и недорогими ценами. Также мы раздали каждому жителю большое количество цветов в горшках для украшения их внутренних двориков. И сейчас, заходя в Балаханы, вы чувствуете, как этот поселок буквально благоухает», - говорит архитектор. Эльчин Алиев отмечает, что при возрождении бакинских поселков учитывается их специфика. Так, к примеру, Пиршаги планируется превратить в центр отдыха, так как еще в советское время там было очень много детских лагерей, которым будет возвращена их первоначальная функция. Рамана, в свою очередь, будет музейным центром Апшерона. Здесь планируется открыть около 15 музеев – музей старинных чайников, национальной одежды, очков, пряностей и др.