Синоптики обещают жару
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-22, днем - 26-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 45-50 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются дожди, ночью и утром - туман, восточный ветер.