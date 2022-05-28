Глава европейской дипломатии: «Мы должны выстоять. Война будет долгой…»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал усилить санкционное давление на Россию. Дипломат опасается, что российская «военная операция» в Украине затянется.

По словам Борреля, «агрессивность действий РФ возрастет». Он отметил, что российская экономика «уже начинает останавливаться» и продолжение давления на Москву поможет занять Киеву более выгодную позицию на будущих переговорах.

«Мы должны выстоять. Война будет долгой… Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», - сказал Жозеп Боррель в эфире France Info, его слова приводит ТАСС.