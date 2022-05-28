Каким «супероружием» Россия угрожает Великобритании

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В арсенале России есть пугающее оружие, которое можно запускать с самолетов, находящихся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании, пишет эксперт издания Daily Express. Россия обладает самым обширным ядерным арсеналом в мире, насчитывающим 6 тысяч единиц ядерного оружия. И в условиях продолжающейся войны в Украине многие опасаются, что Путин может нажать на красную кнопку, поскольку он уже перевел свои ядерные войска "в состояние боевой готовности". Между тем несколько российских политических деятелей предупредили, что одной из мишеней может оказаться Великобритания. Как пример, автор привел заявление депутата Госдумы Юрия Швыткина, который пригрозил, что "при необходимости" Россия готова применить свое ядерное оружие, чтобы "за две минуты уничтожить всю Великобританию". Кроме того, издание отмечает, что у России есть "супероружие" – гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которое можно запускать с самолетов, находящихся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании.

Алекс Лорд, аналитик из исследовательской фирмы Sibylline, сказал в интервью Daily Express, что "Кинжалы" могут развивать скорость до 10 махов, а их максимальная дальность после запуска составляет 2 тыс. км. Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, некоторое число их находилось в российском анклаве Калининград перед началом войны России против Украины 24 февраля. Будучи развернутыми там, они находятся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании. "Хотя "Кинжалы" способны нести ядерный заряд, пока в Украине их использовали в качестве неядерного ударного оружия. Однако "Кинжалы" – это лишь одно из шести видов "супероружия", из которых Путин сейчас может выбирать. Другим таким оружием являются межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые в странах НАТО получили название "Сатана-2"", - отмечает эксперт. Отмечается, что Сармат может нести до 10 ядерных боеголовок, развивать огромную скорость и наносить удары по целям на территории Соединенных Штатов и Великобритании. "У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет. В основе политики Великобритании лежит угроза ответного ядерного удара в случае нападения. Ни один противник не рискнет атаковать Великобританию с помощью ядерного оружия, потому что за этим последует ответный ядерный удар", – сказал профессор Эндрю Футтер изданию.