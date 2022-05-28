В Ереване начались столкновения между оппозиционерами и полицией

В центре Ереване начались столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у правительственного здания, в котором расположен ряд министерств, передает Интерфакс.

Отмечается, что участники оппозиционного «Движения сопротивления» собрались у правительственного здания, а возглавляющие шествие депутаты попытались пройти в него для встречи с министрами.

Полиция не разрешила оппозиционным депутатам войти, после чего начались столкновения. Полицейские проводят задержания.