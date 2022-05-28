В аннексированном Крыму неизвестный пытался поджечь военкомат. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая.

Неизвестный перелез через забор на территорию комиссариата в Симферополе на улице Сельвинского и бросил бутылку с горючей смесью в окно здания, однако та разбилась о решетку.

В итоге ничего не загорелось, а поджигатель сбежал.

По данным канала, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.