В Крыму пытались поджечь военкомат видео
В аннексированном Крыму неизвестный пытался поджечь военкомат. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая.
Неизвестный перелез через забор на территорию комиссариата в Симферополе на улице Сельвинского и бросил бутылку с горючей смесью в окно здания, однако та разбилась о решетку.
В итоге ничего не загорелось, а поджигатель сбежал.
По данным канала, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.