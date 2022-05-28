Ильхам Алиев выделил 1 млн манатов для АзТВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по цифровизации и созданию единой базы аудиовизуальных архивных материалов закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание». Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Документ предусматривает выделение на эти цели 1 млн манатов ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.