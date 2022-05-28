Из оккупированной Херсонской области в Россию завозят зерно
Оккупированная российскими войсками Херсонская область Украины начала «экспортировать» в Россию зерно прошлого урожая, сообщил ТАСС со ссылкой на так называемого «заместителя главы Херсонской области» Кирилла Стремоусова.
Сейчас Херсонская область готовится к уборке озимых зерновых, которая начнется 20 июня. «Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — сообщил Стремоусов, уточнив, что речь идет «о продаже зерна в Россию на экспорт».