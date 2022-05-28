Российские военные уничтожили батарею ВСУ с итальянскими гаубицами

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую батарею с итальянскими гаубицами, заявили в Минобороны России.

«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение взвода со 155-мм итальянскими гаубицами.

СМИ ранее сообщали, что Украина получила от Италии гаубицы FH70.