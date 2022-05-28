На записях камер видеонаблюдения Лувра видно, как молодой человек в парике, переодетый в пожилую женщину, выпрыгнул из инвалидной коляски и попытался уничтожить установленный перед «Моной Лизой» пуленепробиваемый экран. Осознав, что осуществить задуманное ему не удастся, он размазал о защитное стекло торт и раскидал вокруг лепестки роз, после чего его схватила охрана музея.

В воскресенье, 29 мая, в парижском Лувре неизвестный попытался испортить одно из самых известных произведений мировой живописи – картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503). Полотно осталось в целости и сохранности благодаря корпусу из пуленепробиваемого стекла. Об этом пишет Hypebeast.

По словам очевидцев, после акта вандализма злоумышленник на французском языке рассказывал толпе о людях, пытающихся уничтожить планету, и требовал задуматься о защите окружающей среды, пока его выводили из здания.

После инцидента защитное стекло было очищено музейными работниками. По их словам, оригинальное произведение искусства избежало каких-либо повреждений.

Шедевр да Винчи пережил за свою историю бесчисленное количество угроз и теперь является одним из самых охраняемых произведений искусства в мире, напоминают израильские «Детали». Без защиты «Джоконду» могут видеть исключительно работники Лувра и специалисты, которым периодически поручают ее осматривать. В 1911 году картина была украдена, а затем пережила ряд актов вандализма. В 1950 году посетитель музея в Монтобане плеснул на холст серной кислотой, спустя шесть лет в нее бросил камень боливийский студент, в 2009 году русская студентка плеснула в «Мону Лизу» чаем.