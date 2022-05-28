Украине передали восемь словацких гаубиц, бьющих на 40 километров
Словацкие самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, бьющие на 40 километров, уже переданы Украине. Данную информацию официально подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Defence 24.
Он сообщил о передаче восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.
Первые сообщения о переговорах по этой гаубице появились в начале апреля. 16 мая Минобороны Словакии сообщило, что украинские военные уже проходят обучение по применению это типа гаубиц.
Отметим, гаубица Zuzana 2 – модернизированный вариант САУ DANA M2.
Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.