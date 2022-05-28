Симпатизирующий Путину Сальвини отказался от поездки в Россию с мирным планом

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, отказался от поездки в Москву, намеченной на 29 мая. Об этом в интервью газете Repubblica сообщил бывший депутат партии «Вперед, Италия» Антонио Капуано.

Маттео Сальвини — один из европейских политиков, прежде открыто симпатизировавших Владимиру Путину. По словам Капуано, целью поездки было предложить президенту РФ прекратить войну в Украине, передает «Росбалт».

Сальвини и его команда собирались представить Владимиру Путину мирный план из четырех пунктов. Первый пункт предусматривал выбор нейтральной площадки для начала переговоров — ею могут стать Турция или Ватикан. Далее Капуано указывает на необходимость назначения трех гарантов безопасности, Италии, Франции и Германии, а также назначение морального гаранта, которым может стать Папа Римский.

Капуано уверяет, что «практически готовая» поездка так и не состоялась — планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на отъезд Сальвини. При этом сам Сальвини уверяет, что не владеет никакой информацией об обсуждаемом СМИ «итальянском плане мира», хотя и готов поехать куда угодно с целью прекращения огня — при условии, что поездка не будет преподнесена журналистами как «пророссийское мероприятие».