В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск по делу о «геноциде»

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о «геноциде», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ в отношении Махова и Полякова», - рассказал собеседник агентства.

Помимо статьи 357 УК РФ «Геноцид», им также вменяется жестокое обращение с военнопленными или применение в ходе конфликта запрещенных средств.