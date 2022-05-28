В ХАМАС знают, как сделать Израилю «больно»

Брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара Мухаммад заявил, что в Газе бойцы якобы знают, как сделать Израилю «больно» теми средствами, которые у них есть, передает «Курсор».

Он также заявил, что для боевиков нет особой сложности для нанесения ракетного удара по Тель-Авиву. При этом Синвар признал, что в прошлом году боевики ХАМАСа хотели похитить нескольких израильских военнослужащих, чтобы затем давить на правительство Израиля, а также на общество. План их провалился, во время «операции» они потеряли 18 человек.

Мухаммад Синвар является высокопоставленным руководителем боевого крыла ХАМАС.