Вооруженные силы Украины оттеснили россиян на юге страны в среднем на 8-10 км. Об этом 30 мая сообщил в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, на Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров", - цитирует Денисенко korrespondent.net.

Он добавил, что самая горячая точка на фронте - это Северодонецк, но украинским защитникам пока удается сдерживать российские войска.