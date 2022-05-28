Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений
Уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.
"Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур", - написал Дудин в социальной сети Facebook.
По его словам, единственное, за что его можно наказать, – это за то, что 24 февраля он выдал людям оружие.
"Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал, Харьков был бы оккупирован. В отношении любых других обвинений я согласен на прохождение исследования с задействованием полиграфа или любых других опросов. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию в отношении меня, предлагаю любой публичный формат", - написал Дудин.
Ранее Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Дудина.