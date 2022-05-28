Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России. Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко. Слишком много исключений и отступлений", - отметил Джозвяк.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главное препятствие - невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.