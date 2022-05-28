Дания не согласилась с условиями России: «в контракте не прописано»
Ведущая датская энергетическая компания Ørsted («Эрстед») отказывается платить за газ из России в рублях, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно информации, «Газпром экспорт» продолжает требовать от Ørsted оплату в рублях, однако в датской компании подчеркнули, что в контракте с «Газпромом» не прописано о способе оплаты в рублях. «Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», — говорится в сообщении Ørsted.