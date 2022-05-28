Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области. Причиной послужил обстрел со стороны россиян автомобиля, который ехал забирать 10 человек. Об этом он написал в Telegram.

«Эвакуация официально остановлена. Россияне обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист.

Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.

Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», - отметил Гайдай.