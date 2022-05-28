Россияне обстреляли эвакуационное авто: убит французский журналист фото
Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области. Причиной послужил обстрел со стороны россиян автомобиля, который ехал забирать 10 человек. Об этом он написал в Telegram.
«Эвакуация официально остановлена. Россияне обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист.
Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.
Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», - отметил Гайдай.