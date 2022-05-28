«Информация, распространяемая в армянской прессе о том, что 28 мая на азербайджано-армянской границе в результате якобы нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня был тяжело ранен военнослужащий ВС Армении, не соответствует действительности и не отражает реальность». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В ведомстве заявили, что азербайджанские подразделения, осуществлявшие оборону и охрану государственной границы на территории села Раздара Зангиланского района Азербайджана, не открывали огонь в направлении села Неркин Анд Сюниской области Армении, где был ранен армянский военнослужащий.

«В то же время в результате наблюдений, осуществляемых подразделениями Госпогранслужбы, на месте дислокации подразделений Вооруженных Сил Армении были зафиксированы нарушения дисциплины военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, а в 10:37 в палатке был слышен 1 выстрел, через 8 минут - еще 2 выстрела, а вскоре после этого 1 человек был выведен из палатки и эвакуирован. Проведенное наблюдение, анализ фото и видео, а также других материалов показывают, что инцидент произошел между армянскими военными», - говорится в сообщении ведомства.