Авторы статьи считают, что есть как минимум четыре причины, по которым Украина не получит возможности присоединиться к ЕС: одна из них — несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества, куда должны войти Украина, Грузия, Молдова и Великобритания. Этот союз не будет обладать всеми функциями ЕС, в результате чего многие страны превратятся во "второй эшелон" Европы. Отмечается, что в прошлом такая попытка не увенчалась успехом.

Во-вторых, стремление Владимира Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению в Евросоюз ущемляет в правах других желающих войти в зону влияния Брюсселя. "Даже начало переговоров о вступлении с Украиной само по себе спорно, поскольку Грузия и Молдова также подали заявки после нее, а другие страны надолго застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 году, Северная Македония — в 2004-м, Черногория — в 2008-м, а Албания и Сербия — в 2009 году", — говорится в статье.

Еще одной важной причиной в издании считают неготовность организации к расширению в принципе. Акцент также был сделан на вероятном желании Макрона сохранить влияние Парижа на Брюссель. "С этой целью он выдвинул идею Брюссельского лимбо, в котором страны-кандидаты могли бы томиться до самого Судного дня. Он называет это "европейским политическим сообществом" в качестве дополнения к Европейскому союзу. Звучит сочувственно и достаточно расплывчато, но конечная цель очевидна", — приводит NYT слова Эрика Гуйера, редактора немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung.