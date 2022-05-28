Российские олигархи подали в суд на Совет ЕС

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который в конце февраля ввел против них санкции в связи с военной спецоперацией России на Украине, сообщил ТАСС представитель трибунала.

Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го.

Информация об этих исках есть в картотеке суда (1, 2). Деталей не сообщается.