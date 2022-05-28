«Антибиотик» Алиева для митингов в Ереване и Ханкенди наш обзор
В Армении начался новый этап протеста против планов премьер-министра Никола Пашиняна с требованием отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. 28 мая в Ереване была проведена очередная протестная акция, названная ее инициаторами «Новым карабахским движением».
Напомним, впервые армянская оппозиция в лице активистов партии «Дашнакцутюн», а также сторонников бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна вышла на улицы Еревана 18 апреля с призывами свергнуть Никола Пашиняна за его позицию, занятую в ходе армяно-азербайджанского саммита в Брюсселе 6 апреля, который прошел при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Вначале протестное движение именовалось «Движением за спасение Армении и Карабаха», позднее назвали «Движением сопротивления», а накануне очередного всплеска реваншистской истерии на улицах Еревана вице-спикер парламента Армении, представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, близкий союзник Роберта Кочаряна, решил назвать марши протестов «Новым карабахским движением» (старое, очевидно, это движение «Миацум», созданное в Ереване в 1988 году – ред.).
«Это новое карабахское движение, - громогласно анонсировал неугомонный вице-спикер. – С понедельника по пятницу всем нам необходимо удвоить усилия. Каждый должен определиться, поскольку ситуация критическая. Кто против нас, тот против армянского народа. Это «красные линии», и только переступив их, мы сможем спасти нашу страну. С понедельника я призываю всех граждан Армении на площадь Франции».
Ишхан Сагателян вновь перечислил требования реваншистов, согласно которым «исключается любое мирное соглашение, предусматривающее, что часть Карабаха, контролируемая в настоящее время российскими миротворческими силами, останется в составе Азербайджана».
Кроме того, реваншисты «требуют» обеспечить «надежный сухопутный коридор» между Карабахом и Арменией.
Что же касается делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, то, по словам Сагателяна, это невозможно «до возвращения всех военнопленных».
Примечательно, что накануне на улицы вышли и армяне Ханкенди. Инициатором и организатором этих акций выступили «оппозиционные партии» так называемого «парламента» сепаратистов, которые объявили в соцсетях за несколько дней до начала акции, что 28 мая «состоится шествие «Зартнир, Лао» (проснись, сынок) во имя Нагорного Карабаха».
По словам организаторов, в митинге в Ханкенди приняли участие свыше десяти тысяч человек. Ранее руководство сепаратистского режима провело совещание, на котором назвало «неприемлемым» заявление Шарля Мишеля по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в Брюсселе 22 мая. В этом заявлении, напомним, говорится об «этническом армянском населении Карабаха» и обязанностях Азербайджана по обеспечению их безопасности и гражданских прав.
Своеобразный «антибиотик» от неутихающей реваншистской истерии в Ереване и Ханкенди порекомендовал на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к тем, кто намерен любыми путями сорвать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
«Надо примириться с поствоенными реалиями, - подчеркнул глава государства. – Потому что международное сообщество эти реалии уже приняло…»