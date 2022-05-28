«Антибиотик» Алиева для митингов в Ереване и Ханкенди наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

В Армении начался новый этап протеста против планов премьер-министра Никола Пашиняна с требованием отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. 28 мая в Ереване была проведена очередная протестная акция, названная ее инициаторами «Новым карабахским движением».

дашнак Сагателян, близкий союзник Роберта Кочаряна, решил назвать марши протестов в Армении «Новым карабахским движением»

Напомним, впервые армянская оппозиция в лице активистов партии «Дашнакцутюн», а также сторонников бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна вышла на улицы Еревана 18 апреля с призывами свергнуть Никола Пашиняна за его позицию, занятую в ходе армяно-азербайджанского саммита в Брюсселе 6 апреля, который прошел при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Вначале протестное движение именовалось «Движением за спасение Армении и Карабаха», позднее назвали «Движением сопротивления», а накануне очередного всплеска реваншистской истерии на улицах Еревана вице-спикер парламента Армении, представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, близкий союзник Роберта Кочаряна, решил назвать марши протестов «Новым карабахским движением» (старое, очевидно, это движение «Миацум», созданное в Ереване в 1988 году – ред.).

«Это новое карабахское движение, - громогласно анонсировал неугомонный вице-спикер. – С понедельника по пятницу всем нам необходимо удвоить усилия. Каждый должен определиться, поскольку ситуация критическая. Кто против нас, тот против армянского народа. Это «красные линии», и только переступив их, мы сможем спасти нашу страну. С понедельника я призываю всех граждан Армении на площадь Франции».

одно из требований реваншистов: «исключается любое мирное соглашение, предусматривающее, что часть Карабаха, контролируемая в настоящее время российскими миротворческими силами, останется в составе Азербайджана»

Ишхан Сагателян вновь перечислил требования реваншистов, согласно которым «исключается любое мирное соглашение, предусматривающее, что часть Карабаха, контролируемая в настоящее время российскими миротворческими силами, останется в составе Азербайджана».

Кроме того, реваншисты «требуют» обеспечить «надежный сухопутный коридор» между Карабахом и Арменией.

Что же касается делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, то, по словам Сагателяна, это невозможно «до возвращения всех военнопленных».

Примечательно, что накануне на улицы вышли и армяне Ханкенди. Инициатором и организатором этих акций выступили «оппозиционные партии» так называемого «парламента» сепаратистов, которые объявили в соцсетях за несколько дней до начала акции, что 28 мая «состоится шествие «Зартнир, Лао» (проснись, сынок) во имя Нагорного Карабаха».

сепаратисты Карабаха назвали «неприемлемым» заявление Шарля Мишеля по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе 22 мая, в котором говорится об «этническом армянском населении Карабаха» и обязанностях Азербайджана по обеспечению их безопасности и гражданских прав

По словам организаторов, в митинге в Ханкенди приняли участие свыше десяти тысяч человек. Ранее руководство сепаратистского режима провело совещание, на котором назвало «неприемлемым» заявление Шарля Мишеля по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в Брюсселе 22 мая. В этом заявлении, напомним, говорится об «этническом армянском населении Карабаха» и обязанностях Азербайджана по обеспечению их безопасности и гражданских прав.

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