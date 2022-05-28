В Армении начался новый этап протеста против планов премьер-министра Никола Пашиняна с требованием отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. 28 мая в Ереване была проведена очередная протестная акция, названная ее инициаторами «Новым карабах ским движением».

Напомним, впервые армянская оппозиция в лице активистов партии «Дашнакцутюн», а также сторонников бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна вышла на улицы Еревана 18 апреля с призывами свергнуть Никола Пашиняна за его позицию, занятую в ходе армяно-азербайджанского саммита в Брюсселе 6 апреля, который прошел при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Вначале протестное движение именовалось «Движением за спасение Армении и Карабаха», позднее назвали «Движением сопротивления», а накануне очередного всплеска реваншистской истерии на улицах Еревана вице-спикер парламента Армении, представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, близкий союзник Роберта Кочаряна, решил назвать марши протестов «Новым карабахским движением» (старое, очевидно, это движение «Миацум», созданное в Ереване в 1988 году – ред.).

«Это новое карабахское движение, - громогласно анонсировал неугомонный вице-спикер. – С понедельника по пятницу всем нам необходимо удвоить усилия. Каждый должен определиться, поскольку ситуация критическая. Кто против нас, тот против армянского народа. Это «красные линии», и только переступив их, мы сможем спасти нашу страну. С понедельника я призываю всех граждан Армении на площадь Франции».