США и Китай готовят встречу глав оборонных ведомств

США и КНР работают над организацией первой личной встречи глав оборонных ведомств на полях конференции в Сингапуре в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Китай и США работают над утверждением первой личной встречи своих высших военных чиновников на полях конференции в Сингапуре в июне на фоне растущей напряженности из-за Тайваня", - говорится в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить форум "Шангри-ла диалог" который пройдет 10-12 июня. Визит китайского министра обороны Вэй Фэнхэ пока не объявлялся, но, по словам собеседников газеты, министр намерен присутствовать. Издание отмечает, что проведение этой встречи еще не окончательно, и планы могут измениться.