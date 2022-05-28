Байден: США не будут поставлять Украине ракеты, которые «могут достать до России»

Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России, сообщило Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

«Комментарии последовали за сообщениями о том, что администрация Байдена готовится отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности», — уточнило агентство.

«Мы не будем посылать Украине ракетные системы, которые могут достать до России», - сказал он.

Байден 21 мая подписал законопроект о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд с $33 млрд, которые изначально запрашивал глава государства.