Иран угрожает убийством пяти израильским бизнесменам: месть за Ходаи
Иранское информагентство FARS опубликовало минувшей ночью список из пяти израильских бизнесменов, которых якобы планирует убить Корпус стражей исламской революции, передает «Детали».
В статье сообщается, что у Ирана есть точная информация о семьях, домашних и рабочих адресах, привычных маршрутах и номерах телефонов бизнесменов.
Информагентство утверждает, что эти израильтяне причастны к «саботажу в Иране» и угрожает, что им теперь придется «жить, скрываясь».
Среди упомянутых в статье людей генерал-майор в отставке Израиля Амос Малка, который в 1998—2002 годы был главой Управления военной разведки Израиля, Амир Левинталь – основатель и гендиректор компании Cylus – мирового лидера в области кибербезопасности на железных дорогах. Он также является офицером запаса. Как утверждает FARS, он служил в военной разведке.
В список также попал Галь Ганот – бывший командир спецподразделения по кибербезопасности 8200 в ЦАХАЛЕ. Сейчас возглавляет компанию IntSights – она предлагает услуги в сфере цифровой безопасности предприятиям разных сфер – банковской, энергетической, здравоохранения, интернет-коммерции и многих других. Инбаль Ариэли, основатель высокотехнологичной компании Synthesis также среди иранских целей. По данным агентства Fares, Ариэли входит в число 100 самых влиятельных людей в области новых технологий в Израиле. Она также ранее служила в подразделении 8200. В списке оказался и Амит Мельцер - эксперт в области защитных кибертехнологий.
Отмечается, что это сообщение было опубликовано спустя восемь дней после ликвидации в Тегеране высокопоставленного офицера КСИР – полковника Хасана Саяда Ходаи.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе сообщила, что израильские власти уведомили администрацию США о том, что они стоят за убийством полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи.