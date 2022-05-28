Иран угрожает убийством пяти израильским бизнесменам: месть за Ходаи

Иранское информагентство FARS опубликовало минувшей ночью список из пяти израильских бизнесменов, которых якобы планирует убить Корпус стражей исламской революции, передает «Детали».

В статье сообщается, что у Ирана есть точная информация о семьях, домашних и рабочих адресах, привычных маршрутах и номерах телефонов бизнесменов.

Информагентство утверждает, что эти израильтяне причастны к «саботажу в Иране» и угрожает, что им теперь придется «жить, скрываясь».

Среди упомянутых в статье людей генерал-майор в отставке Израиля Амос Малка, который в 1998—2002 годы был главой Управления военной разведки Израиля, Амир Левинталь – основатель и гендиректор компании Cylus – мирового лидера в области кибербезопасности на железных дорогах. Он также является офицером запаса. Как утверждает FARS, он служил в военной разведке.