Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, которое комментирует Anadolu, лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между РФ и Украиной, минимизации негативных последствий войны, формирование атмосферы доверия между сторонами.

Эрдоган в беседе с Путиным заявил о готовности своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, Украины и ООН по вопросу вероятного формирования мониторингового механизма. Президент Турции выразил надежду на поддержку сторонами данной инициативы.

Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган отметил, что хотя требование по зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности от октября 2019 года, вопрос все еще остается открытым. Президент Турции напомнил, что террористы YPG (сирийское крыло ПКК – ред.) продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии.

Турецкий лидер довел до сведения российского коллеги факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции. Эрдоган подчеркнул значимость обеспечения безопасности на данных территориях.