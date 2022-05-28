Российские СИЗО переполнены: туда свозят украинских пленных

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, в московских СИЗО, рассчитанных на девять тысяч арестантов, сейчас содержатся на 2,7 тысячи человек больше; в изоляторах «Бутырка» и «Матросская тишина» лимит превышен соответственно на 29% и 27,7%.

Следственные изоляторы в России переполнены, одна из причин этого — размещение в них граждан Украины, захваченных в плен в ходе войны, говорится в статье «Коммерсанта».

«Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку. Вся система из-за перелимита рушится: цензоры не успевают читать письма, сотрудники не успевают забирать посылки с почты, разносить передачи по камерам, выводить в баню и на прогулки», — цитирует ее «Коммерсант».

В некоторых регионах, по словам Меркачевой, переполнение СИЗО может быть связано со «специальной военной операцией» в Украине. По словам правозащитницы, ей известно о помещении граждан Украины в СИЗО Ростовской области, где и так содержится «большое количество» арестантов. По ее мнению, речь идет об украинцах, попавших в плен, а затем ставших фигурантами уголовных дел.

Из комментариев нескольких собеседников «Коммерсанта» следует, что отдельные СИЗО освобождают под пленных, что ведет к переполнению других изоляторов. Это происходит, по неофициальным данным, не только в Ростовской, но и Волгоградской и Воронежской областях. Юрист фонда «Русь сидящая» Алена Савельева заявила, что организации известно об «освобождении» колоний и СИЗО в приграничных регионах, однако о причинах источники не сообщают.

Проблема переполнения СИЗО, по словам опрошенных газетой юристов и правозащитников, является в России «хронической». О постоянном превышении лимита в изоляторах «Коммерсанту» рассказали собеседники из Ростовской области, Ставропольского края, Иркутской области, Бурятии, а также Крыма и Севастополя. В то же время в ряде других регионов журналистам заявили, что такой проблемы у них нет.

Несколько опрошенных «Коммерсантом» экспертов назвали одной из главных причин стремление следователей просить суд именно об аресте, а не о других мерах пресечения.