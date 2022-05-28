Майя Санду позвонила Ильхаму Алиеву
Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила сегодня президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Майя Санду поздравила Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем независимости, передала свои самые искренние пожелания.
Глава азербайджанского государства выразил благодарность за поздравления.
В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по расширению энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены региональные проблемы и вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.