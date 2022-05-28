Минобороны Украины: вся информация об «азовцах» есть, но она пока засекречена
Министерство обороны Украины располагает информацией об украинских военных из «Азовстали», но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса. С таким заявлением выступила замминистра обороны Анна Маляр.
"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно, и поэтому эта информация есть, но она не публичная", - цитирует Украинская правда замминистра обороны.
Издание напоминает, что Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Мирных жителей эвакуировали с "Азовстали" в начале мая, а 16 мая россияне заявили, что договорились с украинскими военными о вывозе раненых бойцов на оккупированную Россией территорию. 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы с "Азовстали" выведены и что это 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой.