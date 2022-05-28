Минобороны Украины: вся информация об «азовцах» есть, но она пока засекречена

Министерство обороны Украины располагает информацией об украинских военных из «Азовстали», но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса. С таким заявлением выступила замминистра обороны Анна Маляр.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно, и поэтому эта информация есть, но она не публичная", - цитирует Украинская правда замминистра обороны.