Корея, Греция, Финляндия и Чехия завоевали золото на Кубке мира в Баку

В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе.

Сегодня были разыграны еще четыре комплекта наград. В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар победил дуэт из Кореи. Серебро у сербов, бронза у еще одной корейской пары и поляков.

Азербайджанские смешанные команды в составе Нураны Алиевой и Руслана Гахраманова, а также Айсу Гаджиевой и Рамиза Халилова заняли 41-е и 42-е места соответственно.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета победила Греция, одолевшая в финале Украину. Бронзу завоевали Турция и Сербия.

Азербайджанский дуэт Нигяр Насирова – Руслан Лунев занял 18-е место, а тандем Зейнаб Султановой и Эльвина Астанова расположился на 29-й позиции.

Сегодня были определены и первые призеры в стендовой стрельбе. В женском трапе лучшей стала финская спортсменка Ноора Антикайнен. 2-е место заняла Фатима Галвес из Испании, бронза у австралийки Летиши Скэнлан.

Здесь выступили четыре азербайджанские спортсменки – Айдан Джамалова, Ульвия Эйвазова, Алина Абдулгусейнова и Айдан Бабаева. Они заняли 25-е, 47-е, 54-е и 56-е места соответственно.

Наконец, в мужском трапе победил чех Иржи Липтак. Серебро завоевал Талал Альрашиди из Кувейта, бронза досталась итальянцу Даниэле Реске.

Если говорить о выступлениях азербайджанских спортсменов, то Рамиль Рустамзаде занял 77-е место, Али Гусейнли – 97-е, Сабир Мехтизаде – 99-е, Алимирза Гулиев – 100-е, Мирмомин Агазаде – 105-е среди 110 участников.

Таким образом, после восьми состоявшихся финалов две золотые награды у Сербии, по одной – у Франции, Польши, Кореи, Греции, Финляндии и Чехии.