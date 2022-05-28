Макрон подтвердил гибель в Украине французского журналиста
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил сообщения о том, что в районе украинского города Северодонецк, где идут ожесточенные бои, погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.
"Фредерик Леклерк-Имхофф поехал в Украину, чтобы показывать миру реалии войны. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с гражданскими, бежавшими от российской бомбежки", - написал Макрон.
Ранее о гибели журналиста французского телеканала BFMTV объявил глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай.
Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022