Нидерланды отказались выполнять условие России

Нидерландский газовый трейдер GasTerra не будет выполнять требования российского «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Новые условия покупки российского газа в рублях могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций, к тому же, «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», заявили в GasTerra.

По мнению компании, открытие счетов в российском банке и «контроль над ними со стороны российского режима» представляют слишком большой риск.

В GasTerra заявили, что в ответ «Газпром» объявил о прекращении поставок. «Это означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, завершения действия контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа», – говорится в сообщении. В нидерландской компании заявили, что готовы к этому.