Фарид Гаибов: «В стрельбе у нас есть традиции. Надеюсь, что вновь будут и результаты»
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сегодня воочию наблюдал за соревнованиями Кубка мира по стрельбе, которые проходят в эти дни в Баку.
«Более 700 спортсменов из 66 стран выступают на Кубке мира в Баку. Считаю, это очень солидные цифры, которые в очередной раз демонстрируют, что Азербайджан способен проводить столь крупные соревнования, - делится впечатлениями министр. - Кубок мира проходит в прекрасном месте – в Бакинском стрелковом центре, который был заново отстроен перед Европейскими играми-2015. Соревнование великолепно организовано. К нам приехало руководство Международной федерации стрелкового спорта и Европейской конфедерации стрельбы. Ведется прямая телетрансляция на весь мир.
Надеюсь, что у Азербайджана вновь будут хорошие результаты в стрельбе. У нас есть олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова, есть призеры Олимпиад. Потом был некоторый спад, но традиции никуда не делись. Их надо сохранить и развивать. Федерация стрельбы Азербайджана работает над этим. Мы это видим».
Фарид Гаибов коснулся выступления сильнейшего азербайджанского стрелка Руслана Лунева, который занял вчера 15-е место в стрельбе из пневматического пистолета. Он выступит также в стрельбе из скорострельного пистолета.
«Руслан Лунев в этом году показывает хорошие результаты. Видимо, в родных стенах он переволновался. Но у него есть шанс на медаль в другом виде программы. Верю, что этот год будет для него и для других наших спортсменов успешным. У нас молодые стрелки. Для них созданы прекрасные условия.
Думаю, что Бакинский стрелковый центр не только будет принимать самые крупные соревнования, но и станет местом для проведения сборов иностранных спортсменов. У нас отличные спортивные объекты в различных видах спорта и не только в Баку. Как вы знаете, Кубок мира по стрельбе проводился и в Габале», - заявил министр.