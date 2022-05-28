Фарид Гаибов: «В стрельбе у нас есть традиции. Надеюсь, что вновь будут и результаты»

Отдел спорта 20:03

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сегодня воочию наблюдал за соревнованиями Кубка мира по стрельбе, которые проходят в эти дни в Баку.

«Более 700 спортсменов из 66 стран выступают на Кубке мира в Баку. Считаю, это очень солидные цифры, которые в очередной раз демонстрируют, что Азербайджан способен проводить столь крупные соревнования, - делится впечатлениями министр. - Кубок мира проходит в прекрасном месте – в Бакинском стрелковом центре, который был заново отстроен перед Европейскими играми-2015. Соревнование великолепно организовано. К нам приехало руководство Международной федерации стрелкового спорта и Европейской конфедерации стрельбы. Ведется прямая телетрансляция на весь мир. Надеюсь, что у Азербайджана вновь будут хорошие результаты в стрельбе. У нас есть олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова, есть призеры Олимпиад. Потом был некоторый спад, но традиции никуда не делись. Их надо сохранить и развивать. Федерация стрельбы Азербайджана работает над этим. Мы это видим».