Отдел информации 20:05

Турция практически завершила подготовку к новым боевым действиям против связанных с ПКК курдских террористических группировок, цель которых - создание 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии. Тем не менее, информации о том, когда могут начаться боевые действия, пока нет. Некоторые источники утверждают, что операцию отложили «до следующего приказа».

Сообщается, что в понедельник Совет национальной безопасности Турции обсудил растущую террористическую угрозу на севере Сирии и дал «зеленый свет» проведению новых военных операций. Турецкие источники отмечают, что тысячи военнослужащих и военная техника уже переброшены на границу с Сирией и оттуда в районы, контролируемые турецкой армией на севере арабской республики. Возвращаясь 28 мая из однодневного визита в Баку, президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил в самолете с турецкими журналистами о возможности новой военной операции на севере Сирии. В частности, Эрдоган обвинил США в растущей террористической угрозе на севере Сирии, заявив, что Вашингтон продолжает поставлять дислоцированным в Сирии боевикам ПКК оружие и боеприпасы. «Вы спрашиваете, что мы будем делать, если Америка не захочет выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом? - переспросил турецкий лидер. – Что ж, тогда мы позаботимся о себе сами!..»

Представители поддерживаемых Турцией оппозиционных группировок в Сирии подтвердили Reuters, что готовы участвовать на стороне турецкой армии в новых военных операциях против курдских боевиков. Капитан Абдулселам Абдулрезак, один из командующих 30-тысячной Сирийской национальной армией, сказал, что им было приказано готовиться к бою. «Нам потребуется день или два, чтобы завершить приготовления, - уточнил капитан. – У нас есть тысячи бойцов, готовых сражаться на стороне турецкой армии». Командование Сирийской национальной армии заявило, что планируемая Турцией новая военная операция направлена на взятие под контроль сразу двух регионов. «У Турции две цели: Тель-Рифат и Кобани, - утверждают источники Reuters. – Взятие под контроль этих районов обеспечит им наземную связь с Джераблусом и Тель-Абьядом». Высокопоставленный представитель сирийской оппозиции сказал, что пока неясно, когда именно начнется запланированная Анкарой операция, хотя они находятся в контакте с турецкими официальными лицами. «Операция может быть отложена до второго приказа», - сообщил источник Reuters. Один из командиров курдов также подтвердил, что в регион уже стянуты тысячи турецких солдат.

Финансируемое Катаром арабское издание El Arabi El Jedid, выходящее в Лондоне, также утверждает, что Турция временно отложила запланированную военную операцию. По данным источника, 29 мая в населенном туркманами селе Хавар-Килис на севере Сирии прошла встреча с участием высокопоставленных турецких и оппозиционных сирийских командиров, после которой операция была отложена на неопределенный срок. По утверждению El Arabi El Jedid, об этом сообщил источник в Сирийской национальной армии. Пока Турция готовится к операции, Россия наращивает военное присутствие на севере Сирии, направляя в аэропорт Камышлы новые истребители и вертолеты. По мнению наблюдателей, Россия не хочет допускать ситуации, при которой вооруженные столкновения между регулярной армией Турции и курдскими подразделениями распространятся на западный берег реки Евфрат, то есть на территорию, подконтрольную Башару Асаду. По этому вопросу между Турцией и Россией существует соглашение. В частности, турки гарантируют, что готовящаяся контртеррористическая операция будет ограничена восточным берегом реки Евфрат. Из чего становится ясно: наступление Турции на вооруженные формирования «Сирийских демократических сил», которые поддерживают курдских боевиков на севере Сирии, может резко обострить отношения между Анкарой и Вашингтоном. Тем временем российский олигарх Евгений Пригожин, контролирующий российских наемников в Сирии, поддержал военные операции Турции против террористических группировок, связанных с ПКК. В заявлении Пригожина, которое цитирует газета Тürkiye, отмечается, что Турция имеет право на действия в Сирии. Пригожин подчеркнул также, что Москва с уважением отнесется к военным планам Анкары, которые не скажутся негативно на турецко-российских отношениях. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определенно делает правильные шаги, - приводит слова Пригожина Türkiye. – Он пытается защитить курдов в Сирии и Ираке от угрозы терроризма и привести их к миру, обеспечивая одновременно безопасность своей страны».