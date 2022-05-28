Украинцы освободили село в Херсонской области

В понедельник, 30 мая, Вооруженные силы Украины вытеснили российских военных из населенного пункта Николаевка, что в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

«В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении украинского военного ведомства.

Николаевка находится примерно в 70 км от находящегося в настоящее время под контролем российских войск Херсона.