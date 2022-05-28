Генштаб Украины: Россия готовится к наступлению на трех направлениях
Российская армия готовится к наступлению на Слобожанском, Славянском и Лиманском направлениях, сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации", - добавили в украинском Генштабе.
В ведомстве отметили, что на Харьковском направлении активных действий россияне не проводили, основные усилия сосредотачивают на сдерживании действий украинских подразделений.
"На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск", - сообщили в Генштабе.