Генштаб Украины: Россия готовится к наступлению на трех направлениях

Российская армия готовится к наступлению на Слобожанском, Славянском и Лиманском направлениях, сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации", - добавили в украинском Генштабе.

В ведомстве отметили, что на Харьковском направлении активных действий россияне не проводили, основные усилия сосредотачивают на сдерживании действий украинских подразделений.

"На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск", - сообщили в Генштабе.